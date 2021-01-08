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08 Ocak 2021 Cuma 03:44:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 11:57:00

Kadının yaşı tüp bebekte başarıyı etkiliyor

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, tüp bebek başarısını artırmak için anne adayının hayat kalitesinin önem taşıdığını söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, “Tüp bebek sürecinde başarıyı etkileyen en önemli faktör annenin yaşıdır” dedi. Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, “Düzenli uyku, düzenli beslenme, düzenli spor, minimum çay, kahve ve alkolsüz, sigarasız hayat aşılanmalı anne adayına ikinci sırada stresten uzak bir hayat tarzı edinilmelidir. Annenin yaşı ilerledikçe doğuştan olan oosit sayısı ve kalitesi azalmaktadır. Örneğin 30 yaşlarındaki kadının tüp bebek başarısı yüzde 60'larda iken, 40’lı yaşlarda bu oran yüzde 20'lere düşmektedir. Tüp bebek için beklenen ve bebek sahibi olmak için denenen zaman da önemli. 2 sene bebek sahibi olamamış bir çift ile 10 sene bebek sahibi olamamış çiftin tüp bebekteki başarı oranı da farklıdır” dedi. ‘Annede çikolata kisti denilen endometriozis varlığı da tüp bebek başarısını olumsuz etkilemektedir’ diyen Yılanlıoğlu, “ Endometriozis cerrahisi over rezervini düşürmekte ve varlığı oluşan embrionun rahme tutunmasını engelleyebilmektedir. Baba adayının spermlerinde sayı, hareketlilik ve morfoloji dediğimiz yapısal olumsuzlukların olması da tüp bebek tedavisini olumsuz etkilemektedir’’ ifadelerini kullandı. 

Etiketler : tüp bebek Algül Anıl Yılanlıoğlu düzenli uyku çikolata kisti
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