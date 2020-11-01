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01 Kasım 2020 Pazar 13:44:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 09:09:00

Kabak çekirdeğini fazla kavurmayın

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Kabak çekirdeği çinko ve selenyum gibi sağlığımız bakımından önemli, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde etkili mineraller içeren bir besin.

Kabak çekirdeği çinko ve selenyum gibi sağlığımız bakımından önemli, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde etkili mineraller içeren bir besin. Pandemi döneminde kabak çekirdeği tüketiminin bağışıklığı güçlendirmede etkili olacağını belirten bitkisel tedavi uzmanları, kabak çekirdeğinin fazla kavrulmamasını öneriyor. Yapılan araştırmalar, kavurma işlemi sırasında çekirdeğin içindeki uçucu bileşenlerin oranlarının değiştiği ve faydasının azaldığını ortaya koyuyor.

Etiketler : kabak çekirdeği çinko selenyum kabak çekirdeği tüketimi kabak çekirdeği kavurma
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