Kabak çekirdeğini fazla kavurmayın

Kabak çekirdeği çinko ve selenyum gibi sağlığımız bakımından önemli, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde etkili mineraller içeren bir besin. Pandemi döneminde kabak çekirdeği tüketiminin bağışıklığı güçlendirmede etkili olacağını belirten bitkisel tedavi uzmanları, kabak çekirdeğinin fazla kavrulmamasını öneriyor. Yapılan araştırmalar, kavurma işlemi sırasında çekirdeğin içindeki uçucu bileşenlerin oranlarının değiştiği ve faydasının azaldığını ortaya koyuyor.