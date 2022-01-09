VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bu balık pek bilinmiyor ama mangalları söndürüyor
"Darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir"
İngiltere'den 3. doz aşı açıklaması: Yüzde 90 oranında koruyor
O bölgede 100'ün üzerinde sivili katlettiler!
Bilim Kurulu üyesi, Omicron'un kuluçka süresini açıkladı!
Ambargolar Türkiye'yi durduramadı
Afrin operasyonu öncesi bilgi aktardığı tespit edildi!
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert cevap
KDV düşecek mi?
Öldürülen terörist HDP vekilin sevgilisi çıktı!
Yunanistan'a 12 mil uyarısı
Meteoroloji'den flaş sarı uyarı geldi!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor!
Sınırlarımı zorlamayı seviyorum
Selcan Hatun bir parçam
En büyük zenginliğim evlatlarım
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 09 Ocak
Gözde arpacık sorununu sık yaşayanlara uyarı
Deride kabarık ve kızarıklık Omicron belirtisi
Rahim ağzı kanserinde rahmi kurtarmak mümkün
Yüzü sıkı ve gergin gösteren doğal maske
Nefes darlığı çekenler dikkat: Korona değil kalpte sorun olabilir
'Türk Merdivenleri'ne kırmızı alçı tozuyla saldırı
Kovid-19'un yeni mutasyonu: Deltacron
09 Ocak 2022 Pazar 10:35:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 10:35:00

İngiltere'den 3. doz aşı açıklaması: Yüzde 90 oranında koruyor

Kaynak: İHA

ABONE OL

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, koronavirüse karşı 3 doz aşılanan kişilerin, aşıyı aldıktan 3 ay sonra bile hastaneye yatışa karşı yüzde 90 oranında korunduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, yapılan bir çalışmaya göre koronavirüse karşı 3 doz aşılanan kişilerin aşıyı aldıktan 3 ay sonra bile hastaneye yatışa karşı yüzde 90 oranında korunduğu belirtildi.

İHA'nın aktardığı habere göre, UKHSA, güçlendirici aşıların koruma sağladığı bu gruba 65 yaş ve üstü kişilerin de dahil olduğunu ifade ederek, savunmasız insanlara uygulanacak bir 4'üncü aşıya acil ihtiyaç olmadığını belirtti.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı can kaybı 150 bini aştı. İngiltere'de son 24 saatte 146 bin 390 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 333 bin 794'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 313 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 150 bin 57'ye yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs vaka sayıları 22 Aralık'tan bu yana 100 binin üzerinde, can kayıpları ise son 4 gündür 200'ün üzerinde seyrediyor. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 4 Ocak'ta 218 bin 724 vaka tespit edilmesiyle kayda geçmişti. 5 Ocak'ta 334 kişinin hayatını kaybetmesi ile 2 Mart'tan bu yana en yüksek can kaybı yaşanmıştı.

Hükümetin verilerine göre, son 24 saatte 207 bin 801 kişiye koronavirüs aşısının güçlendirici dozunun uygulanmasıyla ülkede 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 61.3'ü 3 doz aşılandı.

Etiketler : Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı KORONA 3. DOZ
Kaan Tangöze'den türkü albümü

Kaan Tangöze'den türkü albümü
Sorun çıkaranla çalışmam

Sorun çıkaranla çalışmam
‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici

‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici
Özge jüri koltuğunda

Özge jüri koltuğunda
Çağlar yine zirvede

Çağlar yine zirvede
Ankara'da evleniyor iddiası

Ankara'da evleniyor iddiası
Pijama partisi

Pijama partisi
Yoğun ilgiden memnun

Yoğun ilgiden memnun
Yeni yaşa anlamlı adım

Yeni yaşa anlamlı adım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER