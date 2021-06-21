İlgili babaların çocukları daha başarılı oluyor

Babalar da en az anneler kadar çocukların hayatında aktif bir rol almalı. Baba ile sağlıklı ilişkisi olan ve babasından yeterince sevgi alan çocukların ileride yaşıtlarıyla daha sağlıklı bir iletişim kurduğunu belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Çocuğun gelişimi ve bakımıyla ilgilenen ve sorumluluk alan babalarla büyüyen çocuklar ileride akademik alanda daha başarılı oluyor ve sosyal ortamlarda kendilerini daha iyi ifade edebiliyor. Babanın anneye destek olması, annenin üzerindeki yükü hafifleterek anne-çocuk arasındaki ilişkinin kalitesini de arttırıyor" dedi.

