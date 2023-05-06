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06 Mayıs 2023 Cumartesi 07:14:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 07:14:00

Hipertansiyon böbrekleri yoruyor

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Hipertansiyonda yaşanan yüksek kan basıncı, kan damarlarının duvarlarına fazla baskı yaparak zamanla hasara neden oluyor.

Hipertansiyonda yaşanan yüksek kan basıncı, kan damarlarının duvarlarına fazla baskı yaparak zamanla hasara neden oluyor. Bunun sonucunda kalp ve böbrek hastalıkları ortaya çıkıyor. Hipertansiyon hastalığı hakkında uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Orhan, "Primer hipertansiyon, kalp-damar sistemindeki kan basıncının sürekli olarak yüksek olmasıdır. Yüksek kan basıncı, kan damarlarının duvarlarına fazla baskı yaparak zamanla hasara neden olabilir. Bunun sonucunda kalp hastalığı, böbrek hastalığı, inme ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Primer hipertansiyonun teşhisi kan basıncının ölçülmesiyle konulur" dedi. Medical Park Tokat Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Orhan, hipertansiyon hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İki tür hipertansiyon hastalığı olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Orhan primer (birincil) ve sekonder (ikincil) hipertansiyon tipleri olduğunu belirtti. Esansiyel hipertansiyon olarak da adlandırılan primer hipertansiyonun kalp-damar sistemindeki kan basıncının sürekli yüksek olması anlamına geldiğini belirten Uzm. Dr. Orhan, "Yüksek kan basıncı, kan damarlarının duvarlarına fazla baskı yaparak zamanla hasara neden olabilir. Kalp hastalığı, böbrek hastalığı, inme ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Primer (esansiyel) hipertansiyonun teşhisi kan basıncının ölçülmesiyle konulur. Kan basıncı, üst (sistolik) ve alt (diyastolik) olmak üzere iki sayıdan oluşur. Normal kan basıncı 120/80 mmHg olarak kabul edilirken, 140/90 mmHg veya daha yüksek olan kan basıncı yüksek olarak kabul edilir" diye konuştu.

İLAÇ KULLANIMI RİSKİ ARTIRIR

Primer (birincil) hipertansiyonunun nedenlerini açıklayan Uzm. Dr. Orhan, "Primer hipertansiyonun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Yaş, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, tuz alımı, stres ve alkol tüketimi gibi faktörler, esansiyel hipertansiyon riskini artırabilir" şeklinde konuştu. Sekonder hipertansiyon çeşitlerinin ise belirli bir nedene bağlı olarak ortaya çıktığını söyleyen Uzm. Dr. Orhan, "Örneğin, böbrek hastalığı, adrenal bezlerin bir hastalığı veya ilaç kullanımı gibi nedenler yüksek kan basıncına neden olabilir. Bu tür hipertansiyonlara ikincil hipertansiyon denir" ifadelerini kullandı.

BU BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

* Yorgunluk,

* Bulantı,

* Baş ağrısı,

* Stres, fiziksel aktiviteler sonrasında burun kanaması,

* Baş dönmesi,

* Sinirlilik,

* Zayıflama,

* Kalp çarpıntısı,

* Bulanık görme,

* Gözlerde şişlik,

* Gece sık şekilde idrara çıkma,

* Anksiyete,

* Uyku sorunları,

* İşitme sorunları,

* Duygusal anlamda sorun yaşama,

* Hızlı ve düzensiz şekilde kalp atışı,

* Nefes darlığı,

* Vücutta ödem

Etiketler : Hipertansiyon Uyku sorunları Vücutta ödem
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