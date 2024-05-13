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13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:04:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:05:00

Miçotakis ve Başkan Erdoğan görüşmesi başladı

Kaynak: AA

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesi başladı.

Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile olan görüşmesi başladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

İki liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi de öngörülüyor.

MİÇOTAKİS ANKARA'DA!

Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. İki liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi de öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelen Miçotakis'in ziyaretinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kiryakos miçotakis ankara ziyaret
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