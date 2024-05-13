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Avrupa Birliği'nden bayrağının Eurovision'da yasaklanmasına tepki
13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:53:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:53:00

Avrupa Birliği'nden bayrağının Eurovision'da yasaklanmasına tepki

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 11 Mayıs'ta düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avrupa bayrağının dalgalanmasına getirilen yasağa tepki gösterdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), AB bayrağını 11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda dalgalanmasını yasaklamasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Mamer, "Yarışmaya katılan tüm AB üyesi ülkelerin veya yarışmaya katılan Avrupa Konseyine üye ülkelerin de bayrağı olan bu bayrağın dalgalanmaması için aslında hiçbir neden yok." dedi.

AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı ve "Avrupa yaşam tarzı"ndan sorumlu üyesi Margaritis Schinas'ın EBU ile temasa geçeceği, kuruluşun AB fonlarından yararlanıp yararlanmadığını inceleteceği basına yansımıştı.

Schinas sosyal medya hesabından "Avrupa seçimlerine bir aydan az bir süre kala, tüm Avrupalıları birleştiren şeyin kutlanmasının önünde büyük ya da küçük hiçbir engel olmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.

YOĞUN PROTESTO VE BOYKOT EYLEMLERİNİN GÖLGESİNDE GEÇTİ

İsrail'in katılımı nedeniyle yoğun protesto ve boykot eylemlerinin damga vurduğu İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi Nemo kazanmıştı.

İsrail yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamlarken, İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın performansı boyunca seyircilerce yuhalandığı ve "Özgür Filistin" sloganlarının atıldığı videolar sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Etiketler : avrupa birliği ab bayrağı eurovision şarkı yarışması
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