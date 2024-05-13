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13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:00:00

TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak

Kaynak: AA

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TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'deki ziyaretçilerini ağırlayacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Gemisi, 15 Mayıs'ta Mersin Uluslararası Limanı'na yanaşacak.

Limanın 1 numaralı rıhtımına demirleyecek gemi, 13.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açılacak.

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, 16 Mayıs'ta da 09.30-17.30 saatlerinde gezilebilecek.

Etiketler : deniz kuvvetleri komutanlığı tcg nusret müze gemisi mersin ziyaret
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