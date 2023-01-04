VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Suriye'nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir"
Özel okul fiyatlarıyla ilgili konuştu: Velilerin beklentisini merkeze alacağız
Sneakerslife gençlere festivalle teşekkür edecek
Hac kayıtları yarın başlıyor
Türk lirasıyla ihracat 2022'de 129 milyar lirayı aştı
Bakan Soylu: 2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi
Askeri araç TIR'a çarptı! Şehit ve yaralılar var
'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na dair detaylar belli oldu! Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kada...
“Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair detaylar bugün açıklanıyor
Rusya: Ukrayna'nın ABD yapımı HIMARS ile saldırısında ölen Rus askeri sayısı 89 oldu
Dizi aşkı gerçek oldu
Benden 1 tane daha yok
Güzellik sırrını açıkladı
25 yıl sonra ‘Mezarcı'
Eğlence başlıyor
Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü
ABD Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi devam ediyor
Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek
Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
"'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı"
Kalem kalem hesaplandı... Kim, ne kadar alacak?
Seçim için öne çıkan tarih belli oldu
6'lı Masa'da yeni kriz patlak verdi!
04 Ocak 2023 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 09:30:00

Her prostat büyümesi kanser değildir

ABONE OL

Toplumda sıkça bilinenin aksine her prostat büyümesinin kanser olmadığı bildirildi.

Toplumda sıkça bilinenin aksine her prostat büyümesinin kanser olmadığı bildirildi.

Prof. Dr. Sezgin Güvel, prostatın; idrar kesesinin altında, idrar borusunu çevreleyen, tüm erkeklerde bulunan bir salgı bezi olduğunu belirtti. Salgısının, sperm kalitesi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güvel, 40'lı yaşlardan sonra kişiye göre farklılık göstermekle birlikte, prostat bezinde büyümenin başladığını kaydetti. Toplumda sıkça bilinenin aksine her prostat büyümesinin kanser olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Güvel, "İyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanseri birbirinden tamamen farklı iki hastalıktır. Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan bazı biyolojik ve hormonal değişikliklerin etkisiyle birlikte; genetik, çevresel faktörler de prostatın büyümesine sebep olabilmektedir. Prostatın büyüklüğü ile oluşturduğu şikayetler orantılı değildir. İdrar kanalında oluşturduğu tıkanıklığın derecesine göre farklı yakınmalara neden olur" ifadelerini kullandı.


Etiketler : prostat büyümesi hormonal Prof. Dr. Güvel
Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar

Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar
'Bu klibim Aysel Gürel anısına'

'Bu klibim Aysel Gürel anısına'
Zeynep'in yerine Yalın

Zeynep'in yerine Yalın
3 milyonluk konseri iptal edildi

3 milyonluk konseri iptal edildi
Ayrılık nedeni ihanet değil

Ayrılık nedeni ihanet değil
Zaman düeti!

Zaman düeti!
Dizi seti okul gibi

Dizi seti okul gibi
Çekim arası alışveriş

Çekim arası alışveriş
Babasıyla göz göze gelememiş

Babasıyla göz göze gelememiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX