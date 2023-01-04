Her prostat büyümesi kanser değildir

Toplumda sıkça bilinenin aksine her prostat büyümesinin kanser olmadığı bildirildi.



Prof. Dr. Sezgin Güvel, prostatın; idrar kesesinin altında, idrar borusunu çevreleyen, tüm erkeklerde bulunan bir salgı bezi olduğunu belirtti. Salgısının, sperm kalitesi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güvel, 40'lı yaşlardan sonra kişiye göre farklılık göstermekle birlikte, prostat bezinde büyümenin başladığını kaydetti. Toplumda sıkça bilinenin aksine her prostat büyümesinin kanser olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Güvel, "İyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanseri birbirinden tamamen farklı iki hastalıktır. Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan bazı biyolojik ve hormonal değişikliklerin etkisiyle birlikte; genetik, çevresel faktörler de prostatın büyümesine sebep olabilmektedir. Prostatın büyüklüğü ile oluşturduğu şikayetler orantılı değildir. İdrar kanalında oluşturduğu tıkanıklığın derecesine göre farklı yakınmalara neden olur" ifadelerini kullandı.