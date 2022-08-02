Güneş yanıkları deri kanserlerini tetikler

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen, güneşten korunmanın yollarını anlattı, bulutlu havalarda da UV ışınlarının yüzde 80 oranında dünyaya ulaştığı uyarısında bulundu. Sezen, "Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki güneş yanıkları, ileride gelişebilecek deri kanserleri açısından çok risklidir" dedi. Sezen, "Plajda şemsiye altında otururken bile kumdan yüzde 25 oranında yansıyan ışınlar kolayca güneş yanığına neden olabilir, aynı şekilde kar örtüsü de yüzde 50-95 oranında UV yansımalarına yol açabileceğinden dikkatli olmak gerekmektedir. Açık tenli kişilerde güneş yanığı durumu daha fazladır" diye konuştu. Giyinmenin halen en etkili ve en ucuz güneşten korunma yolu olduğunun altını çizen Dr. Sezen, "Sıkı dokumalılar, beyazlatılmamış pamuklular, ipekliler, likra gibi sentetik giysiler, koyu renkliler UV'yi daha az geçirirler. Solmuş veya ıslanmış giysilerin koruyucu özelliği daha düşüktür. Güneşten korunmada dikkat edeceğimiz en önemli basamak özellikle güneş ışınlarının en dik olduğu saatler olan 10:00-14:00 arasında güneşten kaçınmaktır. Dışarıda olduğumuz saatlerde de daima gölgede durmak tercih edilmelidir. UV'nin zararlı etkilerini azaltan antioksidanlar kullanılmalı. (Vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta karoten, koenzim Q10, nikotinamid, yeşil çay, üzüm çekirdeği ekstresi, lipoik asit, melatonin, ginkgo biloba, limon ve lavanta yağı gibi) Güneşten korunma hakkında bilgi sahibi olmak ve cildimize uygun güneşten koruyucuları kullanma alışkanlığı kazanmak önemlidir" dedi.

