Günde 10 bin adım akciğerleri temizliyor

Doç. Dr. İrfan Eser, 'akciğer tuvalet temizliği' adı verilen bu egzersizin yanı sıra, derin nefes çekme ve balon şişirmenin de akciğerlerin kapasitesini artırdığını kaydetti. Doç. Dr. Eser, "Akciğerlerin kapasitesi, solunum fizyoterapisi dediğimiz derin nefes çekme ve üfleme egzersizi ve yürüyüşle genişletilebilir. Derin nefes çekme, balon şişirme gibi egzersizlerin yanında en önemlisi günde 10 bin adım atmaktır. Bu egzersizler, akciğerlerin hava yollarının açık kalmasını sağlar, akciğerleri temizler. Biz buna 'akciğer tuvalet temizliği' diyoruz" şeklinde konuştu. Uyku sırasında akciğerlerde sekresyon (sıvı, balgam) biriktiğini ve akciğerlerin uyku sırasında kendini temizleyemediğini ifade eden Doç. Dr. Eser, "Gün içindeki bu egzersizlerle akciğerlerdeki sekresyon rahatlıkla atılır. Günde 10 bin adım, akciğerlerin kapasitesini artıran ve kan gazı değişimini de zinde tutan bir egzersizdir. Bu egzersizleri amfizem hastaları dışında herkese öneriyoruz" dedi.

