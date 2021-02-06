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06 Şubat 2021 Cumartesi 10:34:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 10:38:00

Gıda alerjisinin sonucu: Kabızlık

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Doğru besleniyor ve yeterince su içiyor olmanıza rağmen kabızlık sorunu yaşıyorsanız nedeni 'gıda alerjisi' olabilir.

Kabızlık, hayat boyu herkesin karşılaşabileceği hayat kalitesini bozan bir sağlık sorunudur. Beslenme alışkanlığında değişiklik, yetersiz su ve/veya lif alımına bağlı, bağırsak hareketlerinde yavaşlama ile ortaya çıkan üç günden daha fazla gün tuvalete çıkamamaktır. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Çakır "Herkesin bağırsak hareketleri ve tuvalet alışkanlığı farklı olmakla beraber, kabızlık diyebilmek için üç gün tuvalete çıkamıyor olmak gerekir. Bazen bu duruma alışmış kişiler olmakla beraber bu durum normal olmayıp, altta yatan nedenin araştırılması gerekir. Bu duruma genellikle gıda alerjisi neden olabiliyor" dedi.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNDE SORUN

Doç. Dr. Özlem Çakır, "Kabızlık bir çok nedene bağlı olabildiği gibi, bir çok farklı şikayetle de karşımıza çıkabilir. "Uzamış bağırsak geçiş zamanına bağlı olabilir. Bu durumda, bağırsaktaki su daha çok emileceği için kuru, taneli ve zor dışkılama ile karşılaşabiliriz. Bağırsak hareketlerinde bozulmaya bağlı da kabızlık karşımıza çıkabilir. Bu durumda altta yatan neden önemli, özellikle alerjik nedenler açısından ayrıntılı değerlendirme gerekmektedir" diye konuştu. Çakır "Gıda alerjisi karşımıza kabızlıkla gelebilir. Alerjiye neden olan gıdayı tespit edip, diyetten çıkardığımızda bağırsak alışkanlığının tamamen normale döndüğünü ve kabızlığın geçtiğini görebiliriz" diye ekledi.

LİFLİ BESLENME SORUNU ARTIRABİLİR

Kabızlığın nedeninin iyi tespit edilmesi ve nedene yönelik diyet ve ilaç tedavisi düzenlenmelidir. Doç. Dr. Özlem Çakır, "Unutmayın: Kabız hastaların bir kısmında lifli beslenme kabızlığı daha da şiddetlendirebilir. Tuvalete çıkma sırasında zorluklara yol açabilir. O yüzden lifli beslenme her zaman çözüm olamayabilir. Kabızlığın hangi çeşidinde bol lifli gıda hangi çeşidinde sadece sulu, posasız beslenme hastanın durumuna göre belirlenmelidir" diye uyardı.

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