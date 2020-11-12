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12 Kasım 2020 Perşembe 18:43:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 17:21:00

Gereksiz antibiyotik, çocuklarda astımı tetikliyor

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Astım ve alerjik hastalıkların gelişmesinde genetik faktörler kadar gereksiz kullanılan antibiyotikler de etkili.

Faydalı mikropları da öldüren antibiyotikler, gereksiz kullanıldığında bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve astım ve alerjik hastalıklara davetiye çıkarıyor. Çocuk Alerjisi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Çocuğun bağışıklık sistemi gelişirken az mikropla karşılaşması ve mikroplarla karşılaşsa da hemen antibiyotik kullanmaya başlanması, alerjik hastalıkları arttırır. Çünkü bağışıklık sistemi zayıflayınca alerji artar, alerji artınca bağışıklık sistemi zayıflar. Gribal enfeksiyonlar, virüsler nedeniyle geliştiği için antibiyotikler yarar sağlamaz. Özellikle 2 haftayı geçmeyen ve ateşsiz olan öksürük durumlarında antibiyotik kullanımına gerek yoktur" dedi. Prof. Dr. Ahmet Akçay, “Alerjik hastalıklarda aşı tedavisi çok etkilidir. Astımlı veya alerjik nezleli çocuklarda alerjiye karşı tolerans oluşturmak için kullanılır. Aşı tedavisi ilaç gereksinimini azaltır veya ortadan kaldırır, yeni alerjilerin gelişmesini önler ve hayat kalitesini artırmaktadır. Çocuklarda aşının etkisi yetişkinlere göre çok daha fazladır. Çünkü çocuklarda immun sistem değişim içindedir” diye konuştu.

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