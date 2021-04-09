Gençlerde vaka artışının 3 nedeni: Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü kişilerin son 1 ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39'dan 11,3'e düştüğünü, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının ise arttığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü kişilerin son 1 ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39'dan 11,3'e düştüğünü, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının ise arttığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, genç nüfusun aktif koronavirüs vakaları içindeki oranının artmasının 3 nedeni olduğunu söyledi. İlhan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılandılar.