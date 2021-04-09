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09 Nisan 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 09:00:00

Gençlerde vaka artışının 3 nedeni: Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü kişilerin son 1 ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39'dan 11,3'e düştüğünü, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının ise arttığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü kişilerin son 1 ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39'dan 11,3'e düştüğünü, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının ise arttığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, genç nüfusun aktif koronavirüs vakaları içindeki oranının artmasının 3 nedeni olduğunu söyledi. İlhan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılandılar. 20 ile 60 yaş arası vatandaşlarımız daha çok dolaşımda bulunuyor, enfekte olma riskleri daha yüksek. Bir de bunlara üçüncü olarak mutant virüs eklenince genç nüfustaki vaka oranları arttı" dedi. İlhan, "Dolaşımın devam etmesi, insanların toplu olarak bir arada bulunmaları. Bir arada bulunmalar, evlerde de olabiliyor, sosyal mekanlarda da olabiliyor. İnsanlar bir araya gelince ister istemez vakalar artıyor. Bir de mutant virüsün bakan beyin ifadesiyle yüzde 75'ten fazla olduğunu düşününce o zaman bulaşın çok daha fazla miktarda olduğunu düşünmek mümkün. Deyim yerindeyse sinerjik etki yapıyor. Hem dolaşım artıyor hem de mutant virüs var olduğu için vakalar artıyor" diye konuştu.

Etiketler : koronavirüs mutasyon vaka artışı
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