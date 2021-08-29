VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başarısı karşılıksız kalmadı! TUSAŞ'ın gurur günü
Aile Bakanlığı K-Pop'u yakın takibe aldı!
Ümraniye'de ortalık karıştı: Kafasına taşla vurdu
Türkiye'nin gururu olacak! Tarihi gün yaklaşıyor
İsrail Başbakanı konuştu, Biden uyudu
Okullarda aşı ve PCR'a e-takip
Kritik ziyaret başladı: Türkiye'ye de gelecek
Doğu Çin Denizi'nde tehlikeli gerilim
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Doktordan yatırım tavsiyesi!
AKINCI, bugün envantere girecek
İki yıl sonra sahnede
Yalınayak konser
Kınanmaktan korkmuyorum
Gece ağrısı boyun fıtığı habercisi olabilir
Karın zarı kanseri de var!
Pandemide kabuslar ve uyku bölünmeleri arttı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 29 Ağustos
PKK'yı anneler çökertecek
İslamofobi yeniden hortladı: Çirkin yakıştırma görevinden etti
ABD'den "Afganistan" misillemesi... Operasyon düzenlediler
İşte 28 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu
Diyanet'ten deniz ürünleri ile ilgili yeni açıklama
Thodex reklamlarında oynayan 20 ünlü isim hakkında suç duyurusu
29 Ağustos 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 09:00:00

Gece ağrısı boyun fıtığı habercisi olabilir

ABONE OL

Her boyun ağrısının boyun fıtığını işaret etmeyeceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Sarataş "Boyun fıtığında hasta hem başını öne eğdiğinde hem de yukarıya baktığında ağrının arttığını fark eder.

Her boyun ağrısının boyun fıtığını işaret etmeyeceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Sarataş "Boyun fıtığında hasta hem başını öne eğdiğinde hem de yukarıya baktığında ağrının arttığını fark eder. Boyun ağrısı sırta, omuzlara, kollara yayılabilir. Elektrik çarpması şeklinde hissedilebilir. Hastalarda gece ağrısı olabilir. Kötü pozisyonda uzun süre oturmak, uzun süre araç kullanmak, sedanter yaşam, artan yaş, sık yapılan boyun öne eğik durmak, ani hareketler ve travma boyun fıtığına neden olabilir" dedi.

Etiketler : Gece ağrısı boyun fıtığı Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Sarataş
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Melisa istemedi Simay kaptı

Melisa istemedi Simay kaptı
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı
Ekibimiz çok tatlı

Ekibimiz çok tatlı
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Fatma Teyze'nin evi bitti

Fatma Teyze'nin evi bitti
Yapımcılıkta da iddialı

Yapımcılıkta da iddialı
Hem okuyacak hem oynayacak

Hem okuyacak hem oynayacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER