Gece ağrısı boyun fıtığı habercisi olabilir

Her boyun ağrısının boyun fıtığını işaret etmeyeceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Sarataş "Boyun fıtığında hasta hem başını öne eğdiğinde hem de yukarıya baktığında ağrının arttığını fark eder. Boyun ağrısı sırta, omuzlara, kollara yayılabilir. Elektrik çarpması şeklinde hissedilebilir. Hastalarda gece ağrısı olabilir. Kötü pozisyonda uzun süre oturmak, uzun süre araç kullanmak, sedanter yaşam, artan yaş, sık yapılan boyun öne eğik durmak, ani hareketler ve travma boyun fıtığına neden olabilir" dedi.

