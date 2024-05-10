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10 Mayıs 2024 Cuma 11:14:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 11:14:00

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,3 arttı

Kaynak: AA

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Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 yükseliş kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,6 artış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 azalış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Etiketler : sanayi üretim endeksi mart ekonomi
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