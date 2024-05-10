10 Mayıs 2024 Cuma 07:29:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 07:29:00
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza
Kaynak: AA
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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
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