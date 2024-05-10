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10 Mayıs 2024 Cuma 07:29:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 07:29:00

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza

Kaynak: AA

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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Etiketler : bakırköy kayaşehir metro arıza
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