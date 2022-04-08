VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye gerçek ortağımız"
Korkunç iddia: Rusya mobil krematoryum kullanıyor
Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte 'zaman kıstası' getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
SAMP/T gelişmesi! ortak üretebiliriz
Ukrayna: Ruslar Luhansk'ta itildi
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış alarmı!
Heyecan veren gelişme!
Zelenski'den provokasyon uyarısı!
Kremlin'den kritik Ukrayna itirafı!
Harun'un geleceği garanti altında
Maden suyu susama hissini geciktiriyor
Sucuk, sosis ve pastırma üçlüsünden uzak durun
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -08 Nisan
Geç kaldıysanız da korkmayın, Kanser çaresiz bir hastalık değil
Dövme boyası yüzde alerji yapabilir
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
DSÖ: Afrika'da vakalar tespit edilenden 100 kat fazla
Bakan Bozdağ: Adalete güven duygusunu artırmak için çalışıyoruz
Rusya: Ukrayna'da gün içinde 42 askeri altyapı tesisi imha edildi
Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü
Karikatürist Abiko Motoo hayatını kaybetti
Tel Aviv'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Bakan Kurum: Atık toplayıcılarının şartlarına ilişkin yeni düzenleme yapacağız
08 Nisan 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 08:00:00

Geç kaldıysanız da korkmayın, Kanser çaresiz bir hastalık değil

ABONE OL

Erken tanının önemini vurgulamak için üretilen "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" sloganının hastaları korkuya sevk ettiğini söyleyen Medikal Onkolog Prof. Dr. Bülent Karabulut, "O yüzden de geç kaldığını düşünen kimi hastalar bizlere başvurmuyor.

Erken tanının önemini vurgulamak için üretilen "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" sloganının hastaları korkuya sevk ettiğini söyleyen Medikal Onkolog Prof. Dr. Bülent Karabulut, "O yüzden de geç kaldığını düşünen kimi hastalar bizlere başvurmuyor. Demek ki bu slogan yanlış ve her zaman umut var. Kanser çaresiz bir hastalık değil. En geç kalan hastalarda bile yapılacak çok şey var" dedi.

HASTALARIN YÜZDE 80'İ ŞİFA BULUYOR

Prof. Dr. Karabulut, son 20 yılda kanser tedavisindeki gelişmelere ve başarı oranlarındaki artışlara dikkat çekti. Yaklaşık 20 yıllık onkoloji uzmanı olduğunu ve ilk uzman olduğunda hastaların yüzde 20'sinin şifaya kavuştuğunu kaydeden Prof. Dr. Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü: "O yıllarda elimizde hiçbir alternatif ilaç yoktu. Şimdi hastaların yüzde 70'i, hatta yüzde 80'i tam şifaya kavuşabiliyor ve çok uzun süreli yaşayabiliyor. Moleküler testler var, akıllı ilaçlar var ve çok popüler olan immünoterapi dediğimiz insanın kendi bağışıklık sisteminin kanser hücresini tanıyarak elde edilen çok başarılı sonuçlar var. Bunun da ötesine gidecek. Çok hızlı yol alıyoruz. Sadece şu 20 yılın özeti yüzde 20 şifadan yüzde 70 şifaya çıkabiliyorsa kanserin geleceği de çok parlak demektir. Hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmasınlar."

Etiketler : Geç kaldıysanız da korkmayın Prof. Dr. Karabulut kanser immünoterapi
İspanyollar'dan sonra İtalyanlar'dan övgü

İspanyollar'dan sonra İtalyanlar'dan övgü
Seda'nın Lucifer'ı

Seda'nın Lucifer'ı
YouTube mutluluğu

YouTube mutluluğu
4 kişilik doğum günü kutlaması

4 kişilik doğum günü kutlaması
‘Afara' geliyor

‘Afara' geliyor
Gelinlik giydi

Gelinlik giydi
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Urfa'ya özel repertvuar

Urfa'ya özel repertvuar
2.kez anne oluyor

2.kez anne oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER