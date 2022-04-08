Geç kaldıysanız da korkmayın, Kanser çaresiz bir hastalık değil

Erken tanının önemini vurgulamak için üretilen "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" sloganının hastaları korkuya sevk ettiğini söyleyen Medikal Onkolog Prof. Dr. Bülent Karabulut, "O yüzden de geç kaldığını düşünen kimi hastalar bizlere başvurmuyor. Demek ki bu slogan yanlış ve her zaman umut var. Kanser çaresiz bir hastalık değil. En geç kalan hastalarda bile yapılacak çok şey var" dedi.



HASTALARIN YÜZDE 80'İ ŞİFA BULUYOR

Prof. Dr. Karabulut, son 20 yılda kanser tedavisindeki gelişmelere ve başarı oranlarındaki artışlara dikkat çekti. Yaklaşık 20 yıllık onkoloji uzmanı olduğunu ve ilk uzman olduğunda hastaların yüzde 20'sinin şifaya kavuştuğunu kaydeden Prof. Dr. Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü: "O yıllarda elimizde hiçbir alternatif ilaç yoktu. Şimdi hastaların yüzde 70'i, hatta yüzde 80'i tam şifaya kavuşabiliyor ve çok uzun süreli yaşayabiliyor. Moleküler testler var, akıllı ilaçlar var ve çok popüler olan immünoterapi dediğimiz insanın kendi bağışıklık sisteminin kanser hücresini tanıyarak elde edilen çok başarılı sonuçlar var. Bunun da ötesine gidecek. Çok hızlı yol alıyoruz. Sadece şu 20 yılın özeti yüzde 20 şifadan yüzde 70 şifaya çıkabiliyorsa kanserin geleceği de çok parlak demektir. Hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmasınlar."