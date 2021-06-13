Fıtık değil omuz sıkışması

Halk arasında boyun fıtığı, sinir sıkışması ve kulunçla karıştırılan omuz sıkışma sendromunda kıyafetinizi çıkartırken bile ağrı hissedebilirsiniz. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, "Omuz ağrısı ile başvuran hastaların yüzde 60'ına omuz sıkışma sendromu tanısı konuluyor. Erken zamanda tanı konulması çok önemli" dedi. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde evde geçirilen süreyle birlikte ev temizliği ve hijyenin öneminin artması, uzun süre masa başında oturmanın omuz sıkışma sendromunu tetiklediğini belirten Çift, "Sıkışma denildiğinde genellikle sinir sıkışması olarak algılanabilse de bu durum omuzumuzdaki tendonların sıkışmasıdır" diye konuştu.

