  • BIST
    1460.86
  • Dolar
    8,4047
  • Euro
    10,1808
  • Altın
    506,7560
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fiyatlar uçuşa geçti! "Günlük kiralık" isyanı
Fıtık değil omuz sıkışması
Sağlıklı zayıflamak için ton balığı tüketin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 13 Haziran
Cengo'nun hasreti bitti
Uzay yolculuğunda Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolar
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Dehşeti yaşadı! Kambur balinaya yem olmaktan kurtuldu
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gidecek
Türkiye'den terör örgütünün Afrin'de düzenlediği saldırıya tepki
Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı açıklandı
Papa'dan 'cinsel istismar' açıklaması
Johnson'dan AB'ye tehdit
12 Haziran 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Anadolu Efes'i kabul etti
Kudüs dijital gösterimle anlatılacak
Muharip ve destek uçaklarının eğitimi sürüyor
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Müsilaj temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
THK tarafından üretilen yerli sivil uçak alıcı bekliyor
Kurs bitirme belgeleri artık e-Devlet'ten alınacak
Ankara'da suya yüzde 80 zam yapıldı
Türk SİHA'larına işaret etti: İttifaklar değişti, güçler yeniden hizalanmalı
13 Haziran 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 08:30:00

Fıtık değil omuz sıkışması

ABONE OL

Halk arasında boyun fıtığı, sinir sıkışması ve kulunçla karıştırılan omuz sıkışma sendromunda kıyafetinizi çıkartırken bile ağrı hissedebilirsiniz.

Halk arasında boyun fıtığı, sinir sıkışması ve kulunçla karıştırılan omuz sıkışma sendromunda kıyafetinizi çıkartırken bile ağrı hissedebilirsiniz. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, "Omuz ağrısı ile başvuran hastaların yüzde 60'ına omuz sıkışma sendromu tanısı konuluyor. Erken zamanda tanı konulması çok önemli" dedi. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde evde geçirilen süreyle birlikte ev temizliği ve hijyenin öneminin artması, uzun süre masa başında oturmanın omuz sıkışma sendromunu tetiklediğini belirten Çift, "Sıkışma denildiğinde genellikle sinir sıkışması olarak algılanabilse de bu durum omuzumuzdaki tendonların sıkışmasıdır" diye konuştu.

Etiketler : omuz sıkışması fıtık Doç. Dr. Hakan Turan Çift
Almeda'ya yeniden âşık oldum!

Almeda'ya yeniden âşık oldum!
sevgilim değil arkadaşım

sevgilim değil arkadaşım
Dizi bitti saçlar gitti

Dizi bitti saçlar gitti
Tıp çaresiz dua edin!

Tıp çaresiz dua edin!
Dilan yalnızlığı seçti

Dilan yalnızlığı seçti
Aşk kaldığı yerden devam

Aşk kaldığı yerden devam
Panik yaratan buluşma

Panik yaratan buluşma
Kural bozuldu

Kural bozuldu
Kars öncesi Antalya'da

Kars öncesi Antalya'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER