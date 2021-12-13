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13 Aralık 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 07:30:00

Fazla televizyon izlemek depresyon nedeni

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Uzmanlar, televizyon izleme oranının artmasının yetişkinleri ve çocukları hem ruhsal hem de fiziksel olarak olumsuz yönde etkileyebildiğini belirtiyor.

Uzmanlar, televizyon izleme oranının artmasının yetişkinleri ve çocukları hem ruhsal hem de fiziksel olarak olumsuz yönde etkileyebildiğini belirtiyor. Dünyada televizyon izleme ortalaması günlük kişi başı 2 saat 54 dakika iken ülkemizde bu süre 4 saat 33 dakika olarak ölçüldü. Uzmanlar, televizyon başında fazla vakit geçirmenin hem ruhsal hem de fiziksel açıdan olumsuz etkilerinin olabileceği uyarısında bulunuyor. Uzman Klinik Psikolog Dilara Boztepe, "Pandemide televizyon izleme süresi ciddi oranda arttı. Fazla televizyon izlemenin, kişiye hem ruhsal hem fiziksel olumsuz geri dönüşleri vardır. Çok fazla televizyon izlemek bizim sosyal hayata karışamamamıza, sosyal izolasyona, kendimizi daha da kötü hissetmemize, kendimizi geliştiremememize sebep olmaktadır. Bu yüzden televizyon izleme süresi günlük maksimum 2 veya 3 saat olmalıdır" dedi. Televizyon izleme oranındaki ciddi artıştan dolayı aile içindeki ilişkilerin de zedelenebildiğine dikkati çeken Boztepe, "İnsanlar, hem yetişkinler hem de çocuklar ve ergen grubu da televizyon izlemekten dolayı sorumluluklarını görevlerini yerine getirememektedir. Bunun yanında anne, baba ve çocuk arasındaki ilişkiler de bozulmaktadır" diye uyardı.

Etiketler : Fazla televizyon izlemek DEPRESYON Pandemide televizyon Psikolog Dilara Boztepe
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