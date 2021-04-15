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15 Nisan 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 09:00:00

ENERJİ İÇİN SAHURDA MEYVE ŞART

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Sağlıklı bir şekilde oruç tutmak ve Ramazan döneminde kilo almamak için doğru ve dengeli besinlerden oluşan sahur ve iftar menüleri oldukça önemli bir yer tutuyor.

Sağlıklı bir şekilde oruç tutmak ve Ramazan döneminde kilo almamak için doğru ve dengeli besinlerden oluşan sahur ve iftar menüleri oldukça önemli bir yer tutuyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı "En kaliteli protein kaynaklarından biri olan yumurta da sahur için olmazsa olmaz bir besindir. Özellikle haşlanmış yumurta içerdiği kaliteli protein ve yağ ile uzun süre tok kalmayı sağlar. Protein ve kalsiyum deposu peynir tüketilecekse, az yağlı ve tuzsuz olan çeşidi sahurda tercih edilmelidir. Bol yeşillik, salatalık, domates, birkaç tuzsuz zeytin ve 1-2 dilim kompleks karbonhidrat içeriği ile kan şekerini dengeleyen tam buğday ya da tam çavdar ekmeği ile bir kahvaltı menüsü de oluşturulabilir" dedi. Arpacı "Enerji vermesi ve bağırsakların doğru bir şekilde çalışması için de meyve tüketilebilir. Meyveler lif özelliği ile sindirim sisteminin çalışmasına, antioksidan özelikleri ile bağışıklığın güçlenmesine ve su içeriğiyle de oruç süresince susuzluğun yaşanmamasına destek verir. Sahur için en ideal meyveler kayısı, elma, erik, ananas ve armuttur. Faydalı yağ asitleri ve protein içeren badem, ceviz ve fındık üçlüsü de sahur menüsünde yer alabilir. Özellikle ceviz, insülin dengesinde etkilidir. Ama bu yağlı tohumları aşırıya kaçmadan, her birinden en fazla 5-6 parça tüketmek gerekir" diye konuştu.

Etiketler : sahur meyve enerji
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