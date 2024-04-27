Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Gazze'deki insanlık krizini sona erdirmek için yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda yarın Suudi Arabistan'a gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan 28-29 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret edecek.
Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılacak.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyareti boyunca çeşitli ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
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