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Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor
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27 Nisan 2024 Cumartesi 14:53:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 14:53:00

Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin Gazze'deki insanlık krizini sona erdirmek için yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda yarın Suudi Arabistan'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan 28-29 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret edecek.

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyareti boyunca çeşitli ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Etiketler : hakan fidan türkiye gazze diplomasi trafiği suudi arabistan
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