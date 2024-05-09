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09 Mayıs 2024 Perşembe 07:57:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 07:57:00

İki ilde Mahzen-41 operasyonu: 9 şüpheli gözaltında

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Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen “MAHZEN-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz'ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen "MAHZEN-41" operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz'ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; bölgede bulunan işletmelerden zorla para isteyerek işletmelere çökmeye çalıştıkları ve para vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulundukları,

Ekonomik durumu iyi olan vatandaşları tuzağa düşürerek, silahlı tehdit yoluyla rızaları dışında hesaplarından, kendi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları ve zorla senet imzalattıkları,

Baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdikleri ve

Bölgede uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ve Türk Lirasına el konuldu.

Etiketler : operasyon mahzen suç örgütü
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