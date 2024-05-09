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09 Mayıs 2024 Perşembe 08:34:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 08:34:00

Teröristlere güzelleme!

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CHP'li Toroslar Belediyesi'ne DEM'e verilen kontenjandan girerek meclis üyesi olan Bejna Güney Akbağ'ın terör örgütü PKK/YPG paylaşımları ortaya çıktı.

Mersin Toroslar'da CHP'den DEM Parti'ye verilen meclis üyeliği kontenjanından meclis üyesi seçilen Bejna Güney Akbağ'ın terör örgütü PKK/YPG ile ilgili yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Akbağ, paylaşımlarında terör örgütü yanlısı yayınların örgüt lehine olan paylaşımlarını alıntılayarak örgütün propagandasını yaptı. Güney'in paylaşımlarında imha edilen YPG'lilere 'şehit' dediği görüldü. Akbağ'ın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral tepki gösterdi. Saral, Akbağ'ın paylaşımlarının ekran görüntüsünü alıntılayarak, 'CHP Mersin Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi Bejna Güney Akbağ'ın terör örgütü PKK/YPG ile ilgili yaptığı paylaşımlardan rahatsızlık duymayacak kadar terör destekçisi bu cenah. Askerimiz bu teröristlerle canı pahasına mücadele ederken siyasette bu terör sevicilerle bir arada yürümek nasıl bir kansızlık!" diye konuştu.

BİR SKANDAL DA İSTANBUL'DA

Öte yandan yine CHP listelerinden seçimlere giren DEM Parti'li İstanbul İl Meclis Üyesi Bülent Kaygun'un da skandal paylaşımları ortaya çıktı. Kaygun'un paylaşımlarında, "Dersim Dersim'dir öğreneceksiniz. Kabul edeceksiniz. Kürtler Anayasa'nın 66. maddesinin değiştirilmesini istiyor" yazdığı görüldü.

Etiketler : chp dem paylaşım terör örgütü
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