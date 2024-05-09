Uyanan ayılardan uzak durun!

'Uyku sersemi' ayıların hırçın olabileceğini söyleyen uzmanlar, "Hantal ve yavaş göründüklerine bakmayın, oldukları yerden hemen uzaklaşın" dedi.

ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNE İNİYORLAR

Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen Sarıkamış'taki bozayılar, yaz aylarında beslenmek için Erzurum'un Şenkaya ilçesinden geçerek Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına giderek ekim-kasım aylarına kadar burada besleniyor. Havaların ısınması ve baharın gelmesiyle sarıçam ormanlarındaki yuvalarında yattıkları kış uykusundan uyanan bozayılar, 4 aylık kış uykusu sonrası yuvalarından çıkıp ilçe merkezindeki çöp konteynerleri ve şehir çöplüğünde yiyecek aramaya başladı.

YIRTICI OLDUKLARINI UNUTMAMALI

Kars'ın Sarıkamış ormanlarında gezmeye başlayan bozayıların hareketliliği görüntülendi. Bu dönemde "uyku sersemi" olan bozayıların yiyecek arayışına çıktığı için daha hırçın olabileceğini söyleyen KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Hantal ve yavaş gözükse bile bunların yaban hayvanları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bozayılar yeni uyandıkları için şimdi kış uykusu sersemiler ve daha yavaş hareket ediyorlar. Siz tedbirli olun o ortamdan uzaklaşın" dedi.

DÜDÜK ÇALIN KAÇSINLAR

Bozayılarla karşılaşıldığında onlardan korunmak için çeşitli önerilerde bulunan Emrah Çoban, "Ormanlık alanda gezdiğiniz zaman yüksek sesle konuşulması lazım. Eğer yanınızda düdük varsa çalınması durumunda yakın bölgedeki ayılar sizden uzaklaşır" diye konuştu.