Zeigarnik Etkisi Nedir?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Zihnimiz yarım kalan işlerden motive olabiliyor desem...

Psikolog Bluma Zeigarnik, arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda yemek yerken, garsonların siparişleri kağıda yazmadan akıllarında tutabildiğini, müşteriler hesaplarını ödedikten sonra tüm sipariş detaylarını unuttuklarını fark ediyor.

Bunun üzerine bir dizi deneyler tasarlayan Zeigarnik, bir grup insana işler verir bazılarını iş tamamlanmadan yarıda kesiyor.

Deney sonunda katılımcıların tamamlanmamış görevleri tamamlananlara göre daha iyi hatırladıklarını gözlemliyor.

Günümüzde Zeigarnik etkisi olarak bilinen bu durumu aslında hepimiz yaşıyoruz.

Yarım kalan aşkların unutulamayıp sürekli akla gelmesi, yarım bırakılan yemeğin düşünülmesi hatta dizilerin en heyecanlı yerinde kesilmesi ve yeni bölüm gelene kadar merakla beklenilmesi gibi...