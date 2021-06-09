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09 Haziran 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 08:30:00

Ekran bağımlılığı ailede ilişki kalitesini bozuyor

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Uzmanlar, çocukların ekran bağımlılığı konusunda ebeveynleri uyardı. Doç. Dr. Tülin Fidan, "Anne ve babaların en sık şikayet ettikleri ve baş etmekte zorlandıkları sorunlar, çocukların ekran süresini düzenleyememeleri, düzenlenen sürelere çocukların uyum gösterememeleri, sınırlar konusunda sağlanamayan iş birliği nedeniyle ebeveyn çocuk arasında sürekli bir gerilime dönüşmesi ve ilişki kalitesinin bozulmasıdır. Ekran kullanımı işte bu noktada bizlerce görünür hale geliyor" dedi.

Uzmanlar, çocukların ekran bağımlılığı konusunda ebeveynleri uyardı. Doç. Dr. Tülin Fidan, "Anne ve babaların en sık şikayet ettikleri ve baş etmekte zorlandıkları sorunlar, çocukların ekran süresini düzenleyememeleri, düzenlenen sürelere çocukların uyum gösterememeleri, sınırlar konusunda sağlanamayan iş birliği nedeniyle ebeveyn çocuk arasında sürekli bir gerilime dönüşmesi ve ilişki kalitesinin bozulmasıdır. Ekran kullanımı işte bu noktada bizlerce görünür hale geliyor" dedi. Fidan "Ekran kullanım kurallarını çocuğunuzla birlikte tekrar gözden geçirin. Tekrar net süreler, anlaşılır ve somut kurallar oluşturun, tutarlı bir şekilde uygulayın. Ekranın yaşına uygun güvenlikli kullanımıyla ilgili önlemler alın. Çocuğunuzun internetin tehlikelerinden korunabilmesi için çocuğunuzla olumlu, iletişime açık bir ilişki geliştirin ki sorun olduğunda size anlatabilsin. Ekran dışı faaliyet alanları oluşturması için çocuğunuza destek olun. Süre ve kurallara uyulmadığında net yaptırımlar belirleyin" şeklinde konuştu.

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Etiketler : çocukların ekran bağımlılığ Doç. Dr. Tülin Fidan ebeveyn çocuk
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