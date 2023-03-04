Duygular bulaşıcıdır

Deprem sonrasında normalleşmenin en önemli adımlarından okula başlama sürecinde çocukları ve yetişkinleri nelerin beklediği hakkında bilgi sahibi olmamız ve sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi adına son derece önemli olduğunu söyleyen Uzm. Kln. Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan, çocuklar ve ergenlerin deprem gibi doğal afetlerden yetişkinlere göre daha çok etkilendiğini belirtti. Arslan "Çocuğun güven duygusunun yeniden oluşturabilmesi için ''Afet anında evde ve okulda ne yapılmalı? Güvenli alanlar neresi?'' çocukla paylaşılmalı ve gösterilmelidir. Bu noktada ''şu anda güvendesin ve burası güvenli'' mesajının verilmesi son derece önemli" dedi. Duyguların bulaşıcı olduğunu söyleyen Psikolog Arslan "Duyguların bulaşıcılığı sadece ebeveyn çocuk ilişkisinde değil, okul-çocuk ilişkisinde de mevcuttur. Sınıf içerisinde yapılan grup çalışmaları örneğin; çocukların depremzedelere mektup yazması, yardım kolileri hazırlaması, birlikte resim yapmaları tüm sınıf içerisindeki çocukların aidiyet hissini, birlik, beraberlik ve güvenlik hissini yeniden yapılandırarak grup içi duygularını düzenlemesine yardımcı olacaktır" diye konuştu.

