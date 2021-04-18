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18 Nisan 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 08:30:00

Diyet ve stres SİVİLCE nedeni

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Çok sık karşılaşılan cilt hastalıklarından birinin sivilce olduğunu söyleyen uzmanlar, "Diyet ve stres akne oluşumuna etki edebiliyor" dedi.

Çok sık karşılaşılan cilt hastalıklarından birinin sivilce olduğunu söyleyen uzmanlar, "Diyet ve stres akne oluşumuna etki edebiliyor" dedi. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Behram Danış, "Türk toplumunda, ergenlik döneminde sık görülse de hem kadında hem erkekte, her yaşta görülen bir hastalıktır. Gençlerde daha sık görülüyor. Genellikle ergenliğin ilk belirtisi olarak ortaya çıktığından halk arasında ''ergenlik sivilcesi '' olarak isimlendirilir. Sıklıkla yüz olmak üzere derinin yağlı bölgelerine sırt, göğüs, omuz ve kol üst bölgelere yerleşir. Akne oluşumunda sadece tek bir faktör etkili değildir. Genetik yatkınlık, hormonlar, propionibacterium acnes isimli bakteri önemli rol oynar. Artan yağ salgısı, kıl folikülündeki keratinositlerin aşırı çoğalması ve propionibacterium acnes ile bakteriyel kolonizasyon akne hastalığının temel nedenidir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : sitres diyet sivilce propionibacterium acnes
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