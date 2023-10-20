Dental Estetik: Türkiye sağlık turizmi için bir cazibe merkezi

Sağlık turizmi atağında ağız ve diş sağlığı da büyük bir önem kazandı. Türkiye'ye olan talep her geçen gün artmaya devam ederken, yabancıların sayısı da hızlı biçimde yükseldi. Bu artışın arkasındaki başarı faktörlerinden biri, Dental Estetik CEO'su Uğur Turan'a göre, deneyimli diş hekimlerinin yetenekleri, ileri teknoloji kullanımı ve kaliteli tedavi süreçleri ile memnun kalan hastaların doğal yollarla tanıdıklarına yaptıkları tavsiyeler ve telkinler.

Uğur Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle diş tedavilerine yönelik Türkiye'deki kliniklere yoğun bir talep var. Yabancıların Türkiye'yi tercih etme sebepleri arasında vize kolaylığı, coğrafi konumun avantajı, uçuş maliyetlerinin düşüklüğü ve yüksek kurun sağladığı fiyat avantajları sayılabilir. Diş tedavilerinde dünya standartlarının üzerinde hizmet sunulması, yabancı hastaların memnuniyetini artırıyor," ifadelerini kullanıyor.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen hastaların yaklaşık %80'inin yabancı ülke vatandaşları olduğu ve diş tedavileri için ülkemizi ziyaret edenlerin memnuniyet oranının %90'lara ulaştığı belirtilmektedir.

Ağız ve diş sağlığı turizminde en çok tercih edilen hizmetler arasında implant, protez ve gülüş tasarımı bulunuyor. Türkiye'de yabancı hastalara sadece normal hastalara sunulan ağrıların sona erdirilmesine yönelik tedaviler sunulmuyor. Aynı zamanda estetik kaygıları da göz önünde bulunduruyor. Dijital diş hekimliği teknolojisi sayesinde, estetik gülüş tasarımları yapılabiliyor ve hastaların gerçek sonuçları öncesinde görüntüleyebilmeleri sağlanıyor. Hastanın önceden görerek seçtiği estetik tedaviler hayata geçiriliyor ve memnuniyet oranı bu sayede çok çok artıyor." şeklinde açıklamalarda bulunarak teknik altyapının başarılı tedaviler için kritik bir faktör olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sağlık turizmindeki bu büyümesi, Dental Estetik gibi öncü kurumların katkıları ve ülkenin sunduğu mükemmel sağlık hizmetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler, Türkiye'yi uluslararası bir sağlık ve estetik merkezi haline getirmeye devam ediyor.