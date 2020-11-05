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05 Kasım 2020 Perşembe 17:24:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:23:00

Dayanılmaz uyku ataklarına dikkat!

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Gündüz yemekte, toplantıda ya da direksiyon başındayken size de aniden dayanılmaz uyku atağı geliyor mu? Bu ve benzeri ataklar, hastalık habercisi olabilir.

Uzmanlar durumu ‘Narkolepsi’ olarak tanımlıyor. Beyinde 'hypocretin' maddesinin eksikliğinden kaynaklanan hastalık, olası kazaların ötesinde kişide konsantrasyon güçlüğü ve bellek sorunlarına da yol açıyor. Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, narkolepsinin kadın ve erkek cinslerde eşit olarak sıklıkla 20’li yaşlarda ortaya çıkan ve ilk olarak gündüz artmış uykululuk ve dayanılmaz uyku atakları ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalıkta temel belirtilerin gündüzleri genellikle bir saatten kısa süren uyku atakları olduğunu belirten Önder Kuzu, “Geçici bir tazelenme ve zindelik hissedilir. Bu uyku atakları yemekte, konuşurken veya araç kullanma gibi en uygunsuz koşullarda ortaya çıkabilir. Uyanıklığın yeterli olmaması nedeniyle konsantrasyon güçlüğü ve bellek sorunları oluşur. Narkolepside uykuya dalma ve sürdürme bozukluğuna da sık rastlanmaktadır” şeklinde konuştu.

İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Narkolepsi teşhisinde klinik belirtilerle beraber laboratuvar desteğinden yararlanıldığını belirten Kuzu, “Polisomnografide sık uyanmalar ve kısalmış REM latansı dikkat çeker. Uyku laboratuvarında gündüz yapılan MSLT Testi narkolepsi tanısında çok değerlidir. Bu testte hastaların uykuya 8 dakikadan önce dalmaları ve iki kez 15 dakika içinde REM evresine geçmeleri narkolepsi tanısını destekler. Hastalığın tedavisinde ilaç tedavisi, eğitim, davranışsal ve destekleyici tedaviler uygulanmaktadır” dedi.

Etiketler : narkolepsi sık uyanma uyku atakları Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu
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