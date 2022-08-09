Çocuklarda bu kırıklar yazın artıyor

Dirsek kırıklarının çocukluk döneminin en sık görülen kırık çeşidi olduğunu ve özellikle yazın arttığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, "Eğer önemsenmezse ve tedavi edilmezse yetişkinlik döneminde dirsek ve ön kolda eğrilikler meydana gelebiliyor" dedi. Doç. Dr. Recep Kurnaz, "Çocuk dirsek kırıkları çocukluk döneminin en sık görülen kırıklıklarındandır. Görülme sıklığı yaz döneminde artar. Çocuklar açık havada, oyun alanlarına daha çok zaman geçirir; parklara gider, ağaçlara çıkar, bisiklet sürerler. Bundan dolayı düşmelerde özellikle bisiklet sürerken ya da paten veya kaykayla gezerken düşme sonucu oluşan dirsek kırıkları karşımıza geliyor" diye konuştu. Kırığa göre farklı tedavi yöntemleri uygulandığını belirten Doç. Dr. Kurnaz, "Bazı kırıklar alçı, bazıları atel desteği ile iyileşebiliyor. Düşme kırığa yol açmasa da bazen yumuşak doku ya da bağ yaralanmalarına neden olabiliyor. Bu durumda elastik bandajla ya da soğuk uygulama, ilaç uygulamasıyla tedavi edebiliyoruz. Tedavi süreci çocuklarda yaklaşık 1-1,5 ayı buluyor. Bu süre sonunda herhangi bir damar sinir yaralanması yoksa çocuklar eski hallerine dönüyorlar" diye konuştu. Kırık vakalarının yüzde 30 ila 40'ında ameliyat gerektiğine değinen Doç. Dr. Kurnaz "Her kırık ameliyat gerektirmiyor. Ama ameliyatları da daha sık kapalı yöntemle yapılıyor. Genel olarak ameliyatın kapalı cerrahi, açık cerrahi gibi yöntemleri var. Çok deplase olmuş, ayrılmış kırıklarda bazen açık cerrahi tedaviyi tercih edebiliyoruz ama genelde çocuk dirsek kırıklarının yüzde 90'ında kapalı cerrahi yöntemlerle iyileşme gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

