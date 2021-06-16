Çocuklar duygularını oyunlarla daha iyi anlatıyor

Bir çocuğun sevgiden sonra gelen en önemli ruhsal ihtiyacının 'oyun' olduğunu söyleyen Çocuk Gelişimi Uzmanı Dr. Celal Gülşen, çocukların oyunla duygularını daha iyi anlatabildiğini belirtti. Oyunla kalıcı öğrenmenin de sağlandığını ifade eden Gülşen, sağlıklı gelişim için zekâya hitap eden ve dijital yalnızlıktan uzak olan geleneksel oyunların tercih edilmesi için anne babalara tavsiyelerini aktardı.

Dr. Gülşen, "Çocuk yaşadıklarını, sevinçlerini, isteklerini, korkularını, duygularını oyunla dışa vurur. Oyun sırasında üstlendiği rollerle dünyayı algılamaya çalışır, oyunda üstlendiği rolle özdeşim kurar ve böylece kişiliği oluşmaya ve gelişmeye başlar. Oyun, çocuğun eğlenirken deneme yoluyla düşünme biçimidir. Oynarken edindiği bilgiler daha kalıcı ve etkilidir. Çocuk deneyimlerini oyun yoluyla kazanır ve hayatı için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimleri oyun içinde çoğu zaman farkına varmadan kendiliğinden öğrenir. Bu nedenle çocukların eğitiminde 'oyun' olmazsa olmazlardan biridir" dedi.

