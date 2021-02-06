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06 Şubat 2021 Cumartesi 10:34:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 12:46:00

Burun eti, ağız kokusu yapabilir

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Burun etlerinin vücudun bir nevi kliması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Burun etleri, başta alerji olmak üzere sigara tüketimi, hava kirliliği, enfeksiyonlar, burun kemik kıkırdak eğrilikleri gibi nedenlere bağlı olarak şişebilir. Burun etleri uzun dönemde tedavi edilmezse kişide baş ağrısına ve ses değişikliklerine yol açabilir" dedi.

Prof. Dr. Kandoğan, "Kişi burun yoluyla yeterli hava alamadığı için mecburen ağız solunumu yapar ve bu da akciğerlere sağlıksız havanın yani nemlendirilmemiş, temizlenmemiş ve arındırılmamış havanın gitmesine yol açar. Ağız aslında kapalı kalması gereken bir yapıdır ve açık kalması ağız içerisinde nem kaybına yol açar. Kişide buna bağlı olarak sağlıklı kişilere göre daha sık diş ve diş eti hastalıklarının, boğaz iltihabının görülmesine sebep olur ve ağız kokusunun oluşumuna yol açar. Uzun dönemde bu sorun kişide baş ağrısına ve ses değişikliklerine yol açması yüksek muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ağız kokusu burun eti ağız sağlığı
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