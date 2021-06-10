Bebekteki göbek fıtığı doku hasarı yapabilir

Yenidoğan bebeklerin 5'te 1'inde göbek fıtığı görülebilir. Fıtığın çıkış yerinin büyüklüğü ve dışarı çıkan organların geri itilebilmesi önemli. Fıtık kesesi içindeki organlar geri itilemiyorsa ciddi bir durum olabilir. Fıtık içindeki organların kanlanması bozulup doku hasarı meydana gelebilir. Dr. Öğr. Üyesi Filiz Gül, "Göbek fıtığı karın duvarı kaslarının tam kapanmaması sonucu meydana gelen bir karın duvarı defektidir. Bebekler anne karnında iken göbekten çıkan damarlar vasıtası ile yaşamını sürdürür ve bu damarların çıkabilmesi için bebeğin karın duvarında bir açıklık mevcuttur. Doğumdan sonra bu açıklık kapanır. Fakat göbek deliği etrafındaki zayıf karın duvarı kasları nedeniyle bu açıklıktan bağırsak gibi karın içi organlar dışarı çıkabilir. Bu çıkıntıya göbek fıtığı denir. Fıtığın çıkış yerinin büyüklüğü ve dışarı çıkan organların geri itilebilmesi önemli. Fıtık kesesi içindeki organlar geri itilemiyorsa ciddi bir durum olabilir. Fıtık içindeki organların kanlanması bozulup doku hasarı meydana gelebilir" dedi.

