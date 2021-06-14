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14 Haziran 2021 Pazartesi 11:39:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 11:39:00

Bakan Koca paylaştı: "En mutlu anlarını yaşayacaklar"

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, 40 yaş üstü kişilerin koronavirüs aşı randevularının bugün itibarıyla başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koronavirüs salgınında ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana en mutlu anın yaşanacağını dile getiren Bakan Koca, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kaydetti.

40 yaş üstü vatandaşların koronavirüs aşılama süreci bugün itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter paylaşımında, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." dedi.

Etiketler : Bakan Koca 40 yaş üstü KORONA
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