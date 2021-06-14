Bakan Koca paylaştı: "En mutlu anlarını yaşayacaklar"

Bakan Koca paylaştı: "En mutlu anlarını yaşayacaklar"

40 yaş üstü vatandaşların koronavirüs aşılama süreci bugün itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter paylaşımında, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." dedi.