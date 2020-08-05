Bakan Koca müjdeyi verdi: Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KONYA ŞEHİR HASTANEMİZ HASTA KABULÜNE başladı. COVID-19 DIŞI hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya’daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane 838 YATAKLI İLK ETABINDA tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak." ifadelerine yer verdi.

KONYA ŞEHİR HASTANEMİZ HASTA KABULÜNE başladı. COVID-19 DIŞI hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya’daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane 838 YATAKLI İLK ETABINDA tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak. pic.twitter.com/QKhHdplwH4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020