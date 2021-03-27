Baba olamayanların sayısı artıyor

BESLENME alışkanlığı, yaşam tarzı, çevreyi kirleten kanserojen ve toksik maddelerin varlığı ve bulaşıcı hastalıkların artışı, tüm dünyada erkeklerde kısırlığın artması, kadınlarda ise yumurta rezervi ile yumurta kalitesinin azalmasına neden oluyor. Araştırmalara göre, 23 yıl önce erkek infertilitesi (kısırlık) yüzde 30'ken günümüzde bu oran yüzde 50'ye ulaştı. Kadınlarda ise erken menopoz görülme sıklığı arttı. Op. Dr. Berrin Karakuy, "Tüp bebek başarısızlığı ya da tekrarlayan düşükler sonrasında nedenini araştırdığımızda, erkeklerde sperm DNA fragmantasyonunun problem olduğunu, kadınlarda ise genç yaşlarda hızla over rezervinin düştüğünü görüyoruz. Erkek üremesinin azalması ve kadınların over rezervinin daha genç yaşlarda azalmış görülmesinin nedeni epigenetik faktörlere bağlı. DNA dizimizde herhangi bir değişiklik olmadan, DNA'nın kimyasal işlevinin değişimi, yetersiz ya da çok çalışması bu sorunları ortaya çıkarabiliyor. Bugün dünyada yapılan araştırmalarda, kanserin, otoümmin hastalıkların, nörolojik hastalıkların sebebinin, genetik ve epigenetik sistemler arasındaki dengenin ya da işleyiş yapısının bozulmasına bağlı olduğu görülmüştür"dedi.

