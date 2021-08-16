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16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:00:00

Astım hastaları dikkat!

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Uzmanlar, iklim kriziyle birlikte dünya genelinde aşırı sıcakların astım hastalarının daha fazla nöbet geçirmesine neden olduğunu söyledi.

Uzmanlar, iklim kriziyle birlikte dünya genelinde aşırı sıcakların astım hastalarının daha fazla nöbet geçirmesine neden olduğunu söyledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, "Aşırı sıcak hava nemin de etkisiyle astımı tetikliyor. Ayrıca küresel ısınma nedeniyle polenlerin atmosferde uzun süre kalması da astım ataklarını başlatıyor" dedi. Yılmaz, astım hastalığının birincil nedeninin viral enfeksiyon olduğunu ancak aşırı sıcak ve nemin de önemli nedenler arasında bulunduğunu belirtti. Astım hastalarının sorun yaşamaması için bulundukları ortamın havasındaki nemin yüzde 30 ile 50 arasında olması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Sıcaklıkların yükseldiği ve nem oranının yüzde 60'ı geçtiği durumlarda evden çıkmamalılar. Bu oranı düşürmek için klima kullanılabilir fakat ortam aşırı soğutulmamalıdır. Astım hastalarının yazın tedavilerini aksatmaması şart. Ayrıca ilaçlarını yanlarından ayırmayıp dozu için doktorlarından doğru bilgi almalılar" dedi.

Etiketler : astım hava sıcaklığı nem Dr. Adem Yılmaz
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