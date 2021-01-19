Aşı için antikor testi yaptırmaya gerek yok

Koronavirüs aşısı öncesi antikor testi yapılmasının gerekmediğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, “Koronavirüs geçiren hastalarda antikorun 6 aydan sonra azaldığı yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Bu nedenle aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek yok” dedi. Dr. Cengiz Uzun, “Aşının koruyuculuğunun ne kadar olduğunu zamanla göreceğiz. Aşı olduktan sonra vücudumuzda bir koruyuculuk oluşmayabilir. Ama aşı hastalığa yakalanmamız durumunda daha hafif geçirmememizi sağlayacaktır. Aşının hastalığa bağlı ölümleri yüzde 100’e yakın azalttığı gösterilmiştir. Son zamanlarda gündem aşının antikor oluşturup oluşturmayacağı. Şunu söylemek gerekir ki aşının ciddi bir yan etkisi yok. Aşıyı yaptırdınız en büyük sıkıntı antikor oluşturmayabilirsiniz. Zaten tüm aşıların herkeste antikor oluşturmama olasılığı var. Benim tavsiyem aşının yaptırılması yönünde” ifadelerini kullandı.