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01 Ocak 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 09:30:00

Artık milli şikayetimiz: Öksürük

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Hekimler, geçmeyen öksürük şikayetleriyle gelen hastaların sayısında artış olduğuna dikkat çekerken

Hekimler, son haftalarda geçmeyen öksürük şikayetleriyle gelen hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekerken Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye genelinde çocukların ve yetişkinlerin de büyük kısmında öksürük şikâyeti olduğuna değindi.

Özellikle "süper enfeksiyon" olarak tanımlanan Kovid 19, influenza, RSV gibi solunum sistemini etkileyen virüslerin bir arada oluşturduğu "grip" benzeri tablo uzuyor. Özkaya, Kovid 19 vakalarının grip gibi geçirildiğini söyledikleri dönemin maalesef geride kaldığının altını çizdi. Prof. Dr. Özkaya, Akciğer tutulumları olan zatürre vakalarının da görülmeye başladığının özellikle öksürük şikâyeti olanların mutlaka maske takmaya özen göstermelerini ve mesafe kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Etiketler : öksürük hasta enfeksiyon
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