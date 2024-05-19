VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı seçimini Abinader kazandı
19 Mayıs 2024 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 12:45:00

Myanmar'daki çatışmalar, Bangladeş sınırına sığınan Arakanlı Müslümanları tekrar yerlerinden ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Myanmar'da yerinden edilen ve Bangladeş sınırındaki Buthidaung kentine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya), ordu ile etnik silahlı gruplar arasında artan çatışmalardan dolayı kenti terk etmek zorunda kalıyor.

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti ve "Özgür Rohingya Koalisyonu" kurucularından Nay San Lwin, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, geçen ay adını Arakha ordusu olarak değiştiren Arakan ordusu ile Myanmar ordu birlikleri arasında çatışmaların yaşandığını hatırlattı.

Aktivist Lwin, çatışmalarda Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'nin 90 kilometre kuzeyindeki Buthidaung kentinde sığınmacıların yaşadığı binaların hedef alındığını belirtti.

Lwin, yaklaşık 200 bin Arakanlı Müslüman'ın sığındığı kentteki evlerin yanı sıra, sığınmacıların yaşadığı devlet binaları, okullar ve hastanelerin de bu çatışmalarda yerle bir edildiğini söyledi.

Arakha ordusunun ele geçirdiği Buthidaung'da ateşe verilen okul ve hastanelerde birçok kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını belirten Lwin, Arakanlı Müslümanların yeniden zorla yerlerinden edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Lwin, Arakha ve Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yönelik rapor edilmemiş birçok cinayetin işlendiğini vurgulayarak, "Uluslararası toplum, soykırımdan kurtularak Buthidaung kentine sığınanların durumunu görmezden gelmemelidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Arakha ordusu, kenti ateşe verdiği iddialarını reddederek, buna Myanmar ordusunun hava saldırılarının yol açtığını ileri sürdü.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Etiketler : arakanlı müslümanlar myanmar çatışma bangladeş
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Evin altından dünyaya açılacak

Evin altından dünyaya açılacak
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX