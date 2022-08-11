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Araştırma: Sosyal, fiziksel ve entelektüel olarak aktif yaşam, demansı önlemeye yardımcı
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11 Ağustos 2022 Perşembe 17:28:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 17:28:00

Araştırma: Sosyal, fiziksel ve entelektüel olarak aktif yaşam, demansı önlemeye yardımcı

Kaynak: AA

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Sosyal, fiziksel ve entelektüel olarak aktif bir yaşam tarzına sahip olmanın, demans ve bilişsel zayıflamaya karşı koruyucu olabileceği belirtildi.

Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, bilişsel gerilemede etkili olan farklı etkenler incelendi.

Araştırma, İngiltere'deki 1184 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, katılımcıların 8 yaşındayken bilişsel yeteneklerini, 26 yaşına geldiklerinde eğitimsel kazanımlarını, 43 yaşında katıldıkları aktiviteleri ve 53 yaşına kadar çalıştıkları meslekleri inceledi. Katılımcıların, 53 yaşındaki okuma becerileri değerlendirildi ve 69 yaşındaki bilişsel yetenekleri sınava tabi tutuldu.

Katılımcıların geneli, girdikleri sınavdan 100 üzerinden ortalama olarak 92 puan aldı. Eğitimini başarılı olarak tamamlamış kişilerin, örgün eğitime katılmamış kişilerden daha başarılı olduğu görüldü.

Akademisyenler, ömür boyu öğrenmeye devam etmenin, beyni korumaya yardımcı olabileceğini tespit etti.

Katılımcılardan, boş zamanlarında altı ya da daha fazla sosyal aktiviteyle uğraşmış kişiler, dört aktiviteye kadar uğraşanlardan daha iyi skorlar aldı.

"AKTİF BİR YAŞAM TARZINA SAHİP OLMAK, DEMANS VE BİLİŞSEL GERİLEMEYİ ÖNLEMEDE YARDIMCI OLUYOR"

Çalışmanın yazarlarından ve İngiltere'deki Brighton ve Sussex Tıp Fakültesinden Dr. Dorina Cadar, "Bu sonuçlar heyecan verici çünkü sonuçlarda, bilişsel yeteneğin yaşamımız boyunca farklı faktörlere tabi olduğu görülüyor. Sosyal, fiziksel ve entelektüel olarak aktif bir yaşam tarzına sahip olmak, demans ve bilişsel gerilemeyi önlemede yardımcı oluyor." dedi.

Çalışmaya New York'taki Icahn Tıp Fakültesinden katılan Dr. Michal Schnaider Beeri, yüksek eğitime yatırım yapmanın, boş zaman aktivelerini genişletmenin ve bilişsel anlamda zorlayıcı aktiviteler yapmanın, özellikle daha az vasıflı işlerde çalışanlar için, uzun vadeli faydalar sağlayacağını belirtti.

Araştırmacılar, profesyonel kariyere sahip kişilerin, 69 yaşına geldiklerinde, vasıfsız işlerde çalışanlara kıyasla bilişsel testlerde daha iyi performans gösterdiğine de işaret etti.

Eğitime devam etmek ve hobi edinmek de bilişsel gerileme ve demans riskini azaltıyor.

Öte yandan çalışma, beyin düzenli olarak ne kadar çok zorlanırsa, ileriki yıllarda hafıza kaybı yaşama olasılığının o kadar düşük olacağı yönündeki teoriyi de destekliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde 55 milyon demans hastası bulunuyor. Bu sayının 2030'da 78 milyon, 2050'de ise 139 milyona yükselmesi bekleniyor.

Etiketler : araştırma demans zayıflama sağlık
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