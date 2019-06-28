Antioksidanlar, akciğer kanserinin yayılmasını engellemek yerine teşvik ediyor

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Bilim insanları yaptıkları yeni bir araştırmada kanser önleyici olarak lanse edilen antioksidanların hastalığın yayılmasını teşvik edebileceği sonucuna ulaştı.

27 Haziran'da Cell dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, antioksidanlar, akciğer kanseri hücrelerini göğüs boşluğunun ötesindeki dokulara ulaşmaya yardımcı yardımcı oluyor.

Farelerde ve insan dokusunda yapılan deneylerde, antioksidanların, tümör hücrelerine zarar veren moleküllere karşı koruduğunu ve Bach1 proteininin birikmesini hızlandırdığını ortaya koydu. (Bach1 proteinini biriktikçe, tümörler glikoz yoluyla daha yüksek oranlarda yanar ve böylece kanser hücrelerini yeni organlara ulaşmasını tetikler.)

Stockholm'deki Karolinska Institutet'te moleküler bir biyolog olan Martin Bergö, “Sonuçlar, akciğer kanseri hücrelerinin nasıl yayılabileceği konusunda yeni bir mekanizma sunuyor.” dedi.

Dünyada kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olan akciğer kanseri, her yıl yaklaşık 1,6 milyon insanın bu nedenle yaşam yaşamını yitirdiği iddia ediyor. Akciğer kanseri, kolon, meme ve prostat kanserlerinden daha fazla ölüme sebebiyet veriyor.

Akciğer kanseri ölümlerinin çoğu metastazla (Organizmanın herhangi bir yerinde oluşan bir hastalığın başka bir yere sıçraması, yayılması) ilişkilidir. Yeni bulgular, yayılmayı çok geç olmadan yavaşlatma veya durdurma yöntemlerine yönelilmesine işaret ediyor.