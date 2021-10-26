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26 Ekim 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 10:00:00

Antioksidan deposu Kırmızı pancar

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Kırmızı pancarın bağışıklığı güçlendirdiğini ve antioksidan deposu olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, "Bilinen en önemli faydalarından biri içeriğindeki betalainin kalp damar hastalıklarında etkili olduğudur.

Kırmızı pancarın bağışıklığı güçlendirdiğini ve antioksidan deposu olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, "Bilinen en önemli faydalarından biri içeriğindeki betalainin kalp damar hastalıklarında etkili olduğudur. Kırmızı pancar serbest radikal denilen ve kanserden kronik kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelerle savaşır ve bu özelliği sayesinde kalbi korur" dedi. Balcı, kırmızı pancarın içeriğinde A, C, E, B6, B12 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve fosfat gibi minerallerin bulunduğunu söyleyerek kırmızı pancarın birçok hastalıkta etkili bir besin öğesi olduğuna dikkat çekti. Balcı ayrıca kırmızı pancarın bağışıklık sistemi üzerinde en etkili vitaminlerden biri olan C vitamini yönünden oldukça zengin olduğunu ifade ederek, içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklarla baş etme gücümüzü arttırdığını ve birçok hastalığın ortaya çıkmasını da engellediğini söyledi. Balcı, "Kırmızı pancarın faydalarından bir diğeri ise demir eksikliği ve kansızlığın giderilmesinde etkili olmasıdır. Pancar suyunun alyuvar düzeyini arttırarak kan yapımına katkıda bulunması, bu sebzeyi oldukça değerli bir besin haline getirmektedir. Özellikle kansızlık sorunu yaşayan kişi sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğu ülkemizde pancar tüketimi oldukça önem taşımaktadır" diye konuştu.

Etiketler : Antioksidan deposu Kırmızı pancar Diyetisyen Eda Balcı
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