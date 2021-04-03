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03 Nisan 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 08:30:00

Antikor gelişmemiş olsa da aşı korur

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Uzmanlar, aşılarını yaptırmış olmalarına rağmen antikor gelişmeyenlerde 'Acaba aşı etkisiz mi?' soru işaretinin oluştuğunu belirtti. Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "Antikorun gelişmemiş olması, korumadığı anlamına gelmemektedir. Bu konuyla ilgili farklı çalışmalar var. Aşı antikor titresi gelişmemiş kişilerin dahi hücresel düzeyde bağışıklık geliştirebileceğini gösteren çalışmalar var. Toplumun antikor titresinin yüksekliğiyle veya gelişip gelişmediği noktasıyla aşıdan korunmadığı şeklinde yanlış hipotez oluşturmamasını öneriyoruz" dedi.

Etiketler : Antikor AŞI Mustafa Kemal Çelen
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