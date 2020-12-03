Anne sütü obezite riskini düşürüyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, "0-12 aylarda üst solunum yolu hastalıkları 4 ay sadece anne sütü alan bebeklerde hastaneye yatış yüzde 72 azalıyor, RSV bronşiolit seyri yüzde 70 daha iyi oluyor. Anne sütü-alerji ilişkisinde ise ilk 4 ay sadece anne sütü ile beslemek yüzde 27 oranında alerjiden koruyor; hele ailede alerji varsa koruma etkisi yüzde 42’ye çıkıyor. Bebeklerde anne sütü ile beslenilen her ay yüzde 4 oranında obezite riskini düşüyor. Anne sütü almış kardeş almamış kardeşe göre erişkin hayatında ortalama 7 kilo daha zayıf. Her iki tip diyabetten de koruyor. Tip 1 diyabet yüzde 30, tip 2 diyabet yüzde 40 daha az görülüyor” diye konuştu.

