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21 Haziran 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 07:30:00

ALS başlangıç belirtileri her hastada aynı olmayabilir

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21 Haziran Dünya ALS Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Meltem Can İke, iyi bir tıbbi ve sosyal destek ile 20 yıldan fazla yaşayan ALS hastalarının olduğunu söyleyerek, "ALS başlangıç belirtileri her hastada aynı şekilde olmayabilir" dedi.

21 Haziran Dünya ALS Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Meltem Can İke, iyi bir tıbbi ve sosyal destek ile 20 yıldan fazla yaşayan ALS hastalarının olduğunu söyleyerek, "ALS başlangıç belirtileri her hastada aynı şekilde olmayabilir" dedi. Uzm. Dr. Meltem Can İke, "ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz - Motor Nöron Hastalığı), kasları uyaran motor sinirlerdeki hasara bağlı gelişen ve kas güçsüzlüğü ile seyreden bir hastalıktır. ALS'nin kesin nedeni bilinmezken, genetik ve dış etkenler sonucunda beyin ve kaslar arasında bağlantı kuran üst ve alt motor nöronlarda harabiyet olur. Kaslara uyarı gitmez, istemli hareket gerektiği gibi yapılamaz" diye konuştu. Başlangıç belirtilerinin her hastada aynı olmayacağını ifade eden Uzm. Dr. İke, "Genellikle bir kolda ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme, hastanın fark ettiği ilk belirtidir. Normal günlük işleri yaparken zorlanma (kalem tutmada zorluk, bardak taşımada zorluk, düğme iliklemede zorluk, yürümede güçlük, sendeleme ve düşmeler) görülür" şeklinde konuştu.

Etiketler : ALS başlangıç belirtileri Uzm. Dr. Meltem Can İke ALS hastaları
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