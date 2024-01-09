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Alman BioNTech, kanser ilacına odaklanıyor
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09 Ocak 2024 Salı 17:19:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 17:19:00

Alman BioNTech, kanser ilacına odaklanıyor

Kaynak: AA

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Kovid-19 salgınına karşı aşıları ilk geliştiren şirketler arasında yer alan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, gelecek yıllarda kanser araştırmalarına daha fazla odaklanacağını duyurdu.

BioNTech'den yapılan açıklamada, bugün San Francisco'da düzenlenen JP Morgan sağlık hizmetleri konferansında şirketin "2024 stratejik öncelikleri ve gelir beklentisine" ilişkin sunum yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yerilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, şu anda çeşitli kanser türleri için ileri bir geliştirme aşamasında olan çalışmalar yaptıklarını, 2024 sonuna kadar on veya daha fazla potansiyel olarak onayla ilgili çalışmaya sahip olmayı hedeflediklerini belirtti.

Şahin, "Bu yıl, 2026'dan itibaren beklenen ilk onkoloji tanıtımlarımıza doğru yenilikçi ürünlerimizi genişletmeye ve geliştirmeye devam ederken BioNTech'te önemli bir uygulama yılı olacak." dedi.

Şirket, bu yıl büyük ölçüde Kovid-19 aşılarından elde edeceği yaklaşık 3 milyar avroluk gelir hedefliyor.

Açıklamada, Biontech'in 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 17,5 milyar avro nakit ve menkul kıymet yatırımı olduğu ve şirketin Kovid-19 aşılarının düşen satışlarına rağmen araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya devam edeceği vurgulandı.

Etiketler : BioNTech aşı geliştirme kanser araştırmaları
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