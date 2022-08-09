"Ailesel kolesterol yüksekliği" uyarısı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emre Bozkırlı, 'ailesel kolesterol yüksekliği' hastalarının yüzde 90'ının sağlık durumundan habersiz yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Bozkırlı, bu hastaların kalp krizi geçirme riskinin 20 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Bozkırlı, 'ailesel kolesterol yüksekliğinin' kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL düzeylerinin çok artması ve erken yaşlarda kalp damar hastalıklarının görülmesi ile belirgin olan, kalıtımsal ama aynı zamanda tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Hastalığın kökeninde kötü kolesterol düzeylerinin aşırı düzeylerde artmasının yattığına değinen Prof. Dr. Bozkırlı, "Bu da damarların yapısını bozarak elastikiyetlerini kaybetmelerine, damarlarda yapısal bozukluk şeklinde plakların oluşmasına ve bu plakların zaman içinde yırtılması ile tıkayıcı özellikte pıhtıların oluşmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

